Servizio civile, ci sono sette posti

Servizio civile nel comune di Riccione. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile ha pubblicato il bando 2023. I progetti possono avere una durata tra 8 e 12 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore, oppure un monte ore di 1.145 ore per i 12 mesi e 765 ore per i progetti di 8 mesi. Ai partecipanti spetta un rimborso mensile di 507,30 euro. Per il Comune di Riccione sono previsti: un posto nella sede della casa di riposo Pullè per il progetto ‘Super-Abile’; 2 posti nella scuola dell’infanzia Mimosa; 2 posti nella scuola dell’infanzia Villaggio Papini; 1 posto nella sede della biblioteca comunale di Riccione, Centro della Pesa; 1 posto nel settore servizi alla persona e alla famiglia - socialità di quartiere.