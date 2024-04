Servono camerieri in tanti alberghi

Sono tantissime, in questo periodo, le ricerche di personale per la stagione estiva in hotel, ristoranti e bar, stabilimenti balneari e altre attività. Le offerte possono essere consultate alla sezione ‘Offerte stagionali’ del portale regionale ‘Lavoro per te’. Tra le varie figure una delle più richiesta è quella dei camerieri di sala. All’hotel delle Dune di Bellaria si cercano camerieri con esperienza e conoscenza della lingua inglese già a partire dall’1 maggio e fino al 10 settembre: la struttura offre l’alloggio (inviare mail a info@locandadelledune.it). All’hotel Boemia di Riccione serve un cameriere per il periodo che va dal 15 aprile al 15 ottobre, no alloggio (mail a direzione@hotelboemia.com). Ancora: all’hotel Nascente, sempre a Riccione, si cerca un cameriere con esperienza, dall’1 giugno al 15 settembre, orario dalle 8 alle 14 e dalle 19 alle 21, no alloggio (mail a info@nascente.it). Serve un cameriere con esperienza e conoscenza delle lingue inglese e tedesca per l’hotel Due Mari di Rimini, assunzione dal 30 aprile al 30 ottobre, no alloggio (mail a info@hotelduemari.it). L’hotel Loretta di Bellariva, a Rimini, assume un cameriere per i ponti di primavera e poi per il periodo che va dall’1 giugno al 15 settembre: la struttura offre l’alloggio (mail a info@hotelloretta.com).

Tutti gli annunci, come da normative vigenti, sono validi per candidati ambosessi. Nel portale regionale ’Lavoro per te’ sono presenti tante altre offerte di lavoro per altre mansioni: aiuto camerieri, aiuto baristi, camerieri di ristorante, commessi, cameriere ai piani, tuttofare, capi partita, maitre, segretari d’albergo. Per conoscere le caratteristiche delle mansioni, i requisiti richiesti, il contratto e le condizioni offerte, e per inviare poi la propria candidatura, occorre collegarsi al link https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali/Rich_Pubbliche/default.asp