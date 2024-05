Settant’anni di storia e tre generazioni al comando. L’ottica Lisotti nell’albo delle botteghe storiche

Quasi 70 anni di storia, e tre generazioni di donne alla guida dell’attività, hanno portato l’ottica Lisotti a entrare nel prestigioso albo delle botteghe storiche del comune di Cattolica. La targa, che sancisce l’impegno e la professionalità che la famiglia Lisotti mette al servizio di cittadini e turisti dal 1955, è stata consegnata dalla sindaca Franca Foronchi, dal vicesindaco e assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi e dal consigliere della delegazione Confcommercio di Cattolica Paolo Brunaccioni. "A pochi giorni di distanza dalla consegna del riconoscimento alla trattoria Gina e a pochi mesi dall’assegnazione della targa alla farmacia Ballotta, ora è la volta dell’ottica Lisotti. Sta aumentando il numero delle botteghe storiche e questa è la prova che il tessuto commerciale della nostra città è forte e di qualità" spiegano la sindaca Foronchi e il vicesindaco Belluzzi. Era il 1955 quando Rosi e Cesare decisero di intraprendere questa attività in via Mazzini, quattro anni dopo il trasferimento in via Bastioni. Dal 1996 la gestione è passata a Tiziana e, dal 2019, alla figlia Lisa.