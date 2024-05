Sette scuole, 112 articoli: "Viaggio straordinario vissuto attraverso le parole dei ragazzi"

Sorprendenti e anche emozionati. Tra lo stupore di molti di loro, che non si aspettavano di vincere, i ragazzi delle sette scuole partecipanti del campionato di giornalismo hanno ricevuto, ieri mattina, anche i complimenti degli sponsor che da anni seguono il progetto ‘Cronisti in classe’ del Resto del Carlino: Gruppo Sgr e Banca Malatestiana. "Abbiamo letto ogni articolo – assicura Bruno Tani di Sgr – Hanno raccontato tanto, nelle pagine pubblicate, questi ragazzi e sono stati davvero bravi. Hanno parlato anche dei loro problemi, dell’attualità vista attraverso i loro occhi. Grazie a iniziative come questa possiamo capire meglio, da adulti, le esigenze dei nostri ragazzi. Ciò che li tocca particolarmente in questo periodo così difficile. Grazie ai loro articoli si è stimolata la sensibilità di molti. Hanno fatto il mestiere del giornalista a tutti gli effetti. Soprattutto in una redazione locale come questa di Rimini, dove lo spirito di comunità e i legami con il territorio sono forti. Speriamo che la vostra generazione sia migliore della nostra, che abbiate sensibilità per il futuro che vi aspetta. Dipende tutto da voi".

Per Banca Malatestiana presente Marica Falcinelli: "Crediamo molto in progetti come questo, nell’avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione coinvolgendoli in prima linea. Da mamma i ringraziamenti vanno anche ai docenti e ai tutor che ogni giorno seguono questi studenti. Per l’impegno che ci mettono e che spesso viene dato per scontato". Durante la cerimonia sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e il cofanetto dei 130 anni del Resto del Carlino, a tutte le scuole partecipanti. "Uno splendido regalo molto utile anche per le nostre lezioni in classe – commentano gli insegnanti – Ci faremo sicuramente delle lezioni di storia con questo materiale, molto interessante anche per le classi del prossimo anno". Ai vincitori è andata la targa ricordo e il buono Comet per l’acquisto di materiale didattico.