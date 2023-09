Settembre di eventi per salvare la stagione Misano tenta il recupero in zona Cesarini Misano è una città della Riviera Romagnola che si conferma come città dello sport grazie a numerosi eventi in programma nel mese di settembre. Il consigliere di opposizione Guagneli attacca l'amministrazione per i dati turistici del primo semestre, con un calo del 4,2% rispetto al 2022.