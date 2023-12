Settimana dei bambini, è tempo di casting. Bellaria Igea Marina strizza già l’occhio all’estate

Bellaria Igea Marina strizza l’occhio all’estate, con la settimana dei bambini che si terrà dal 9 al 16 giugno 2024. Questa sera si partirà con un casting, a cura di fondazione Verdeblu, che selezionerà la famiglia ospite a Bellaria per il weekend della settimana dei bambini. I vincitori verranno annunciati dagli Space family. Appuntamento in piazza Matteotti alle 20.30. Per le 22.30 è invece previsto un collegamento in diretta nazionale con radio Bruno dove verrà raccontato il Capodanno bellariese. Mentre dalle 23 partiranno i festeggiamenti con concerti e dj set diffusi lungo viale Paolo Guidi. I cda cartoon rock boy band animeranno il palco di via Lamone con le migliori sigle cartoon dagli anni ’70 ad oggi in chiave rock. A poca distanza il palco all’angolo con via Dante ospiterà l’hit parade party con radio Bruno. Spazio al rock n’roll con Luca Guardaldi-Duo Rock’n Roll dal palco di via Mar Tirreno. Proseguendo verso via Pascoli si incontreranno i Moka club con uno spettacolo di coreografie e musiche. In piazzetta Fellini i dj Spance invaders saliranno alla consolle per un dj set insieme a Mattia vocalist e le ballerine Melissa e Ludmilla. Infine, sul palco della stazione, la tribute band La compagnia proporrà canzoni di Battisti e Mogol. Le attrazioni natalizie come snow globe, realtà virtuale e pista di pattinaggio saranno infine attive tutta la serata. Gli appuntamenti continueranno anche ad inizio anno con il concerto di domani alle 16.30 al palco della stazione, ‘Omaggio all’Italia e alla dolce vita’ insieme a Monia Angeli, Stefano Nanni, Dino Gnassi corporation e Claudio Morosi. All’Epifania dalle 15.30 i Pasquaroli del gruppo Gli scariolanti ed i Pasqualot ad burdoncia, porteranno lungo l’isola dei platani i canti benaugurali insieme agli Sciucarin di Rimini dance company. Infine, domenica 7 alle ore 16, presso la chiesa Sacro cuore di Gesù andrà in scena ‘La favola bella – la danza, il canto, la Parola’, spettacolo ideato da Annarita Calanca. In piazzetta Fellini avrà luogo lo spettacolo di marionette ‘Fagiolino, Sganapino e i doni della Befana’.

a. d. t.