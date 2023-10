Settore cultura. In Comune c’è un posto libero

Il Comune cerca un funzionario per il settore culturale. E vara un "concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato" per quel ruolo, di "elevata qualificazione", presso la direzione amministrativa dell’ente. Il bando a riguardo è stato approvato con determina dirigenziale lo scorso 16 maggio, e pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale. Nonché sul sito istituzionale dell’ente, e diffuso "per conoscenza" alle amministrazioni comunali vicine e alle associazioni di categoria.