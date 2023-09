Sfida a colpi di versi Campionato di poesia, finalissima al Fulgor

La poesia debutta a Rimini con le finali italiane del campionato Lips di Poetry Slam, ovvero una sfida (mondiale) a colpi di versi poetici da recitare tassativamente sull’onda dell’improvvisazione. La giuria, scelta fra il pubblico, selezionerà il miglior poeta durante la finalissima (già sold out) programmata il 16 settembre al cinema Fulgor. Poetry Slam è organizzata, appunto, da Lips-Lega italiana di poesia che quest’anno, per le finali nazionali, si è affidata a ViviDiversi, associazione giovane, da tempo attiva nel riminese e non solo. L’evento si avvale dei patrocini del Comune e della Regione Emilia-Romagna. Non a caso, ieri, durante la conferenza di presentazione al Fulgor, sono intervenute sia Emma Pettiti, presidente dell’Assemblea regionale, che Francesca Mattei, assessora alle Politiche giovanili.

Poetry Slam coincide alla perfezione con gli obiettivi di una Rimini orgogliosamente candidata a Capitale della cultura 2026. "Con Poetry Slam continuiamo a guardare la cultura in tutte le sue sfaccettature", ha dichiarato Mattei, aggiungendo che l’evento rappresenta "un modo di giocare con carta e penna davvero importante per i giovani". "Le istituzioni – così Emma Petitti – hanno il dovere di sostenere i processi culturali e artistici, e la poesia è un grande valore". Lo sponsor ufficiale dell’evento, per l’occasione, è invece il noto ristorante giapponese Yu Ramen. Durante la Poetry Slam i candidati narreranno le loro composizioni originali con una tempistica di massimo tre minuti, non sono ammesse poesie già pubblicate. E non sono ammessi costumi, né musica di sottofondo. Insomma, a vincere saranno solo le "idee" nuove della poesia grazie alla messa in scena di veri e propri reading.

L’evento si snoda in una quattro giorni estesa dal 14 al 17 settembre. Le location scelte variano fra il Bar Lento e il cinema Fulgor. Programma vasto: si parte giovedì 14 con il Poetry Gala, momento molto atteso in cui i poeti in gara verranno presentati al pubblico. Il giorno seguente, alle 16, al Bar Lento, è prevista la presentazione del libro illustrato con le poesie vincitrici della scorsa edizione. Il 15 settembre via alle semifinali, sempre al Fulgor. La poesia si paga, e la competizione poetica ha un costo per il pubblico di 8 euro, ma solo nelle serate clou. Non c’è un tema fisso e le composizioni sono libere. Il vincitore poi passerà al girone mondiale della Poetry Slam, dove i poeti si sfideranno nella loro lingua di provenienza. Segreto: domenica si voterà anche la poesia più brutta. Tutti pronti, dunque, per la ‘Anti-Slam’, la gara in cui verrà premiata, appunto, la poesia peggiore in concorso.

Andrea G. Cammarata