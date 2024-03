Sfilata di vip nel cuore del ‘salotto’

Dsquared2 ha scelto Riccione per un evento esclusivo nel cuore del ‘salotto’. L’appuntamento è per domani, nella boutique Gaudenzi con il lancio della nuova campagna Primavera estate 2024 e delle sneakers Dash del brand canadese firmato da Dean e Dan Caten. Conto alla rovescia per l’evento vip che porterà la via dello shopping riccionese sulle riviste di moda di mezzo mondo, ospitato nello store di Gaudenzi. I gemelli, creatori del brand, hanno pensato a un progetto ad hoc per il negozio al numero 5 di viale Ceccarini. Verranno allestite due vetrine: una per la collezione di haute couture e l’altra dedicata al nuovo esemplare di scarpa della maison. Ad animare l’evento e i suoi ospiti è previsto un cocktail party con inizio alle 18.30, voluto dai due stilisti. Nel corso della serata saranno presenti modelli e modelle che indosseranno i capi esclusivi della nuova collezione.

Per Dean e Dan, Riccione è come una seconda casa, la loro vita si divide tra la Romagna, Milano e il Canada. Il duo è ospite abituale della Perla verde e proprio qui ha mosso i suoi primi passi verso il successo. Sono state infatti le notti sotto la piramide del Cocoricò a spianare la strada verso l’olimpo della moda, che in questi giorni sbarca a Riccione.

Federico Tommasini