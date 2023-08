Sgr live, nel cuore della città c’è spazio per Un mondo di jazz

Rimini Jazz Club è una pazza idea, una realtà nata da un gruppo di amici, ognuno con la sua esperienza che parallelamente porta avanti l’idea del jazz come colonna sonora della vita. E come tutte le pazze idee, spazio alle sue note sparse all’Arena Francesca da Rimini, stasera (21.30), nell’ambito delle serate in musica per Sgr live a ingresso libero. Andrà in scena lo spettacolo Un mondo di jazz eseguito dal collettivo musicale femminile composto da Cristina Vitri, Laura Benvenuti, Manuela Prioli, e altri musicisti.

Vitri, lei è voce del gruppo, ma cos’è Rimini Jazz Club?

"Ci siamo costituiti come associazione di promozione sociale nell’ottobre del 2020. Siamo un gruppo di amici, musicisti professionisti e non, mossi dalla passione per la musica jazz. Un collettivo che raccoglie le esperienze di ognuno e le tantissime collaborazioni, nella scena del nostro territorio degli ultimi 20 anni".

Cos’è per lei il jazz?

"Per me è un pazzo e profondissimo studio, non solo improvvisazione, che viene da un bagaglio di conoscenza. In parte anche armonia. Dietro una suonata che sembra improvvisata ci sono tanto studio e preparazione, ogni volta il linguaggio è diverso con una radice comune che è il tema, che ogni musicista interpreta a suo modo".

Che spettacolo sarà quello di stasera?

"Sarà uno spettacolo in tre set con grandi emozioni. Io, Manuela Evelyn Prioli e Laura Benvenuti siamo le voci di un tappeto sonoro sempre diverso e al piano c’è Simone Migani, al trombone Federico Tassani, alla batteria Pasquale Montuori. Un bell’ensemble che porterà nell’arena Francesca da Rimini la bossanova, la cultura brasiliana interpretata ai suoi tempi dalla Vanoni, da Mina che noi riporteremo vestendola di nuove sfumature. E tanto, tanto altro, da Gino Paoli a Jobim".

