Si accascia mentre cammina in via Flaminia. Malore fatale per una 77enne

Un malore fatale, mentre tornava a casa. Il suo cuore ha cessato di battere, e nonostante i tentativi di rianimarla non c’è stato nulla da fare. È morta per infarto, mentre camminava sulla pista ciclabile lungo via Flaminia, una donna di 77 anni di nazionalità ucraina. La tragedia è avvenuta l’altro ieri intorno alle 17. La donna stava rientrando a piedi a casa quando, all’improvviso, si è sentita male ed è caduta a terra priva di sensi lungo via Flaminia, vicino alla rotatoria all’incrocio con l’ospedale ’Infermi’. Alcuni passanti hanno subito dato l’allarme. Poco dopo gli operatori del 118 erano lì sul posto e hanno tentato in tutti i modi di rianimare la donna, ma non c’è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato, che si è messa in cerca dei parenti della donna. L’anziana viveva da sola a Rimini e non aveva familiari in Italia. Sono stati gli stessi agenti a informare poi la figlia della donna, che vive all’estero, della tragedia.