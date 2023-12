Si accende la Riviera. L’Immacolata porta gli stranieri in città: "Attrattivi tutto l’anno"

Tedeschi e svizzeri che guardano incuriositi il presepe di sabbia. Per Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi è sintomo della metamorfosi di Rimini: "Una città che oggi è attraente durante tutto l’anno, non solo con la bella stagione". Il ponte dell’Immacolata, soprannominato da diversi albergatori ‘dei miracoli’ per le oltre 40mila presenze previste e gli innumerevoli eventi sul territorio, sta portando camere piene e stranieri, una novità in questo periodo dell’anno. "Cominciano a vederci come città d’arte e di cultura di seconda fascia – dice Antonio Carasso di Promozione alberghiera -. Non siamo paragonabili a Roma, Firenze o Venezia, ma oggi veniamo considerati. Siamo una città che vale la pena visitare anche per gli stranieri, soprattutto il mercato di prossimità, tedeschi e svizzeri. La vicinanza con San Marino ed anche Ravenna ci aiuta a offrire un ventaglio ampio di possibilità. Diventar capitale della cultura sarebbe la ciliegina sulla torta". Nel frattempo si contano le centinaia di strutture aperte in questi giorni di dicembre, circa 400. "Il buon andamento del ponte dell’Immacolata - prosegue Rinaldis - è strettamente legato al numero di eventi e manifestazioni. Ma l’offerta complessiva della città consente di aumentare a durata del soggiorno. Mi riferisco ad esempio al concerto della Pausini che ha portato molti fan a fermarsi più di un giorno, godendo della ricca offerta in questo periodo". Ieri ha inaugurato anche la pista di pattinaggio al porto, in piazzale Boscovich, completando la serie di appuntamenti pre natalizi con l’accensione dell’Ice vilage. Con queste temperature pattinare sul ghiaccio è un’opzione gettonata. Se lo si fa al coperto, il gradimento cresce. Nel frattempo il presepe di sabbia è tornato a essere una meta natalizia, e al mattino si contano i pullman che scaricano i visitatori. Eventi e convegni alla fiera e al palacongressi diventano importanti per rendere il numero delle presenze sempre più significativo. "Il turista trova una città ricca con musei più offerte culturali. Siamo una destinazione anche in questo periodo dell’anno". Il ponte appare come un trampolino di lancio per il Capodanno quando "gli hotel aperti saranno superiori a 400. E’ probabile che arriveremo al sold out in quei giorni. Diversi alberghi sono già pieni".

Andrea Oliva