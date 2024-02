Si alza il sipario sul contest dedicato a Raffaella Carrà

Sarà presentata questo fine settimana, ad Abano Terme, la terza edizione di Rumore Bim Festival, ideato dal regista e autore Rai Roberto Vecchi, in collaborazione con il produttore Nazzareno Nazziconi, patron della manifestazione, e la Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina. Proprio a Bellaria Igea Marina, dal 24 al 27 ottobre prossimi, si svolgeranno le fasi finali della kermesse. Il contest artistico è dedicato alla figura di Raffaella Carrà, e offre ai talenti emergenti di fare formazione, avere visibilità e trovare lavoro nel mondo dell’arte, della musica e dello spettacolo. "Abbiamo scelto di continuare a collaborare con Rumore Bim Festival – dice il presidente di Verdeblu, Paolo Borghesi – per la grande visibilità mediatica ottenuta in questi anni, e perché è una grande occasione di formazione per tanti ragazzi. Regalare sogni, formazione e contestualmente acquisire visibilità anche per Bellaria Igea Marina, è uno dei migliori modi per fare promozione turistica". Tra gli ospiti del villaggio di Abano Terme, di questi giorni, ci saranno giornalisti nazionali, manager, discografici, ballerini e campioni sportivi mondiali, esperti del settore spettacolo e musica e alcuni dei vincitori delle edizioni passate. Tar i vip presenti Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Lighea, e molti altri. L’evento di questo weekend si svolgerà al teatro San Pietro d’Abano e all’hotel Gran Torino. Tutto l’evento di Abano Terme verrà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Rumore Bim Festival e condiviso sui canali di Bellaria Igea Marina.