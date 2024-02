Si libera della droga e scappa dalla polizia. Pusher in manette

Lunedì sera una volante della polizia ha arrestato un cittadino straniero per l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante il normale controllo del territorio nella zona di Miramare, il personale delle Volanti ha notato un soggetto che, alla vista degli operatori, tentava di dileguarsi per far perdere le proprie tracce. A questo punto, mentre gli operatori si avvicinavano all’uomo per il controllo, egli lanciava un involucro con all’interno dell’hashish che veniva poi recuperato dai poliziotti. L’uomo, di nazionalità tunisina, nel frattempo è stato accompagnati in questura per gli accertamenti di rito da cui è risultato avere numerosi precedenti di polizia. Pertanto, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e processato ieri per direttissima.