Si rinnova la tradizione del tuffo dell’Epifania: il sindaco tra i coraggiosi

Grande festa ieri a Misano Adriatico, dove una quarantina di temerari nuotatori, sfidando la colonnina del mercurio e una tenue pioggia, si sono concessi il tradizionale ‘Tuffo della Befana’ nelle antistanti acque Piazzale Roma. Tra i tanti anche il sindaco Fabrizio Piccioni, che ha scelto di non mancare all’appuntamento organizzato dalla sua amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Adriatica, l’associazione Volontari di Protezione Civile Misano 2030, che si è presentata ufficialmente ieri, nonché con le cooperative e i consorzi degli operatori della spiaggia. Dopo il gelido bagno in mare, ai presenti sono stati offerti dolci, a partire dal panettone, e bevande. L’Epifania a Misano Adriatico nel pomeriggio è proseguita con la Festa della Befana in Piazza della Repubblica.

Alle 15, com’è tradizione, è stata consegnata la calza a tutti i bambini dell’area comunale, under dieci. Ha fatto seguito un intrattenimento per piccoli e grandi con l’esibizione di artisti di strada. In tanti si sono poi avvicendati sulla pista di pattinaggio ‘Misano Ice’ allestita in Piazza Repubblica, che rimarrà aperta fino a oggi.