Si spacciano per operai del gas e fuggono con la cassaforte

Ancora l’incubo dei ladri a Santarcangelo. Sabato notte nel mirino sono finite alcune abitazioni di via Andrea Costa, vicino al parco Francolini. "Da noi sono entrati sfondando il vetro di una porta finestra e danneggiando la tapparella. Hanno rovistato in giro per casa, c’erano parecchi cassetti aperti nella camera da letto e in altre stanze", racconta Mirco, una delle vittime. Che si è accorto dell’intrusione solo al rientro a casa. "Da una prima ricognizione pare non abbiano portato via nulla – prosegue – Più che altro hanno fatto danni. Ma adesso in via Andrea Costa abbiamo paura, perché ci sono stati altri colpi nella zona negli ultimi tempi". Quello più grave avvenuto a Santarcangelo risale a qualche giorno fa. Tre ladri hanno agito al mattino, a casa di un’anziana, rubandole la cassaforte. Uno di loro si è spacciato per addetto alla rete del gas, la donna purtroppo è cascata nella trappola e gli ha aperto. Mentre lui la intratteneva, i complici sono entrati di soppiatto nell’abitazione. Sono saliti al secondo piano della casa e sono riusciti in pochi minuti a portare via la cassaforte della donna. Lei si è accorta di quanto era accaduto soltanto dopo, quando è rientrata a casa il figlio. Il furto è avvenuto a due passi dal centro, in via Galilei. Evidentemente i ladri finti addetti del gas avevano studiato il colpo nei minimi particolari. Prima di agire, hanno tenuto sotto controllo la famiglia per conoscere le abitudini e scoprire gli orari in cui avrebbero potuto trovare l’anziana da sola in casa. I carabinieri stanno indagando nel tentativo di rintracciare i ladri. La donna è ancora sotto choc per l’accaduto. Ingente il bottino: nella cassaforte erano custoditi diversi oggetti di valore.

Un episodio grave, a cui sono seguiti poi nei giorni successivi altri furti nelle abitazioni, gli ultimi quelli in via Andrea Costa. I militari raccomandano di avere la massima prudenza, di non aprire mai la porta a sconosciuti che si presentano a casa senza appuntamento dicendo di essere addetti per conto di questo o quel servizio, di chiedere sempre di esibire un tesserino di riconoscimento. Inoltre è bene diffidare di chi si presenta nelle abitazioni in orari inusuali, specialmente se in casa ci sono anziani, e segnalare in maniera tempestiva le persone sospette alle forze dell’ordine.