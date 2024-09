Si trova in vallata il comune con più anziani:. Sant’Agata Feltria La popolazione in Italia sta invecchiando rapidamente, come evidenziato da un report provinciale che mostra un aumento significativo degli anziani rispetto ai giovani tra il 2014 e il 2021. In particolare, i comuni costieri come Cattolica registrano un marcato incremento della popolazione anziana, mentre quelli nell'entroterra attraggono giovani famiglie per i costi più accessibili delle case. L'assessore Kristian Gianfreda avverte che il sistema di welfare attuale potrebbe non essere sufficiente per affrontare le sfide future.