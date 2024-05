"Siamo tornati per far rinascere Montefiore"

Sono tornati. Vallì Cipriani, già sindaca a Montefiore Conca dal 2009 al 2019, ritenta la scalata al municipio con al fianco Filippo Berselli, trent’anni in Parlamento, e l’esperienza prima da sindaco poi da prosindaco sempre a Montefiore. Ad entrambi non difetta la lunga militanza politoca, nel campo del centrodestra, ma questa volta "non abbiamo l’appoggio di alcun partito, ma confidiamo di avere quello dei montefioresi, che per noi conta infinitamente di più. Come prosindaco mi impegnerò al massimo per fare rinascere Montefiore", sottolinea Berselli. Il messaggio è rivolto al sindaco uscente Filippo Sica che ha ribadito ad ogni occasione il suo essere civico, incassando tuttavia quelli che lo stesso primo cittadino ha definito "apprezzamenti ricevuti dai due principali partiti. È la forte dimostrazione che abbiamo lavorato bene in questi cinque anni". Da Fratelli d’Italia al Pd, il sindaco uscente intercetta le simpatie dei partiti. E la scalata di deputati e politici fino alla Rocca di Montefiore non è certo mancata negli ultimi mesi, basti ricordare le storie su Instagram e sui social che un mese fa postava l’onorevole Morrone all’inaugurazione del museo a Montefiore a fianco del sindaco.

Per Vallì Cipriani, invece, solo il passato la lega al Carroccio, da cui se n’è andata alcuni anni fa. Stessa cosa per Filippo Berselli che pure a Montefiore ha portato un pezzo dell’arco costituzionale tra ministri ed esponenti politici di vari colori. Oggi la ex sindaca e l’ex onorevole non parlano ai partiti, ma ai montefioresi, e lo fanno con la lista ‘Con noi Montefiore rinasce’. Un modo per dire che in passato con loro si stava meglio, "quando avevamo un bar in centro che funzionava benissimo e che da tempo purtroppo è chiuso. Il turismo è crollato. L’istituto Maestre Pie, che ospitava le anziane, è diventato una casa di rieducazione per carcerati", ribadisce Berselli, mentre la candidata, farmacista in pensione, sottolinea come "il bando per la farmacia che tanto serve a Montefiore è frutto dell’iter che feci partire anni fa, quando ero sindaca".

La sfida è lanciata e in corsa sono in tre. Candidato a sindaco c’è anche Simone Mazzi, ex assessore che a Montefiore ha rappresentato Fratelli d’Italia, ma in questa tornata elettorale non ha potuto contare sull’endorsement del partito della Meloni.

Le squadre sono ormai tutte schierate e quella di Vallì Cipriani e Berselli si è presentata giovedì sera. E’ composta da Emanuela Benvenuti, Giuliano Catenari, Alessia Conti, Cristina Manuzzi, Vincenzo Montemurro, Silvia Urbinati, Maggie Van Der Toorn, Eugenio Villa e Danilo Zangheri.

Andrea Oliva