Sicurezza, 80 finanzieri per rinforzare l’organico

Ottanta finanzieri in più al servizio del territorio della provincia di Rimini per il periodo estivo. E’ quanto deciso dal Ministero dell’Interno nell’ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza per la stagione estiva. Il comando generale delle Fiamme Gialle ha predisposto un piano straordinario di controlli, in particolar modo per quanto riguarda il contrasto di fenomeni illegali in ambito economico - finanziario. I rinforzi – provenienti dalla scuola ispettori e sovrintendenti de L’Aquila – saranno destinati a rafforzare il presidio del territorio durante le fasce serali e notturne e nei fine settimana, nelle numerose attività di controlli del territorio di affiancamento alle pattuglie del 117 e agli altri miliari già fortemente impegnati nel contrasto all’abusivismo commerciale, al commercio di prodotti contraffatti e ad ogni altra forma di traffici illeciti, oltre a contribuire alle attività di mantenimento della sicurezza pubblica. Gli allievi marescialli sono stati ricevuti dal colonnello Alessandro Coscarelli, comandante provinciale, che ha formulato i migliori auguri per l’esperienza operativa che andranno ad affrontare.