Sicurezza in classe con gli agenti Polfer

Dopo il successo degli anni scorsi in cui il personale della Polfer di Rimini ha portato tra i piccoli e grandi studenti il progetto “Train …to be Cool”, proposto a livello nazionale dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il MIUR e L’Università “La Sapienza” di Roma, si replica anche quest’anno con i ragazzi del “Liceo Statale Alessandro SERPIERI” di Rimini. Il progetto che fa riferimento alla doppia accezione di “Train” ovvero di treno ma anche di formazione, “Cool “, “alla moda”, secondo il linguaggio giovanile, sarà illustrato in varie giornate a 12 classi per un totale di più di 300 alunni.

Nei giorni scorsi, gli operatori Polfer, opportunamente formati, hanno approcciato i/le ragazzi/e creando con loro sin dall’inizio una grande sintonia e coinvolgimento. Sono riusciti a suscitare il loro interesse catturandone l’attenzione con e filmati, relativi alla sicurezza in generale ed in particolare nella stazione ferroviaria, analizzando le condotte che mettono più a rischio l’incolumità personale.