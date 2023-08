Sicurezza, si allarga la rete Accese 313 telecamere

Il Grande fratello si allarga ancora. Sono 287 le telecamere già installate e operative a presidio del territorio. Diventeranno 313 entro la fine dell’anno. Altre 108 sono quelle che si aggiungeranno nel piano sicurezza del 2024. "Occhi elettronici – sottolinea Palazzo Garampi – che si affiancano alla presenza fisica della polizia locale sul territorio e che - anno per anno - si ampliano, sia dal punto di vista del numero dei dispositivi installati, che sul fronte dell’innovazione tecnologica". Gli ‘occhi elettronici’, posizionati dal mare alle periferie, "presiedono i punti più delicati e fondamentali del territorio, oltre a diversi incroci importanti della rete stradale comunale e gli accessi alla città. Luoghi scelti tenendo conto delle esigenze delle forze di polizia e dei cittadini". Allo stato attuale il network di videosorveglianza, già attivo sul territorio, comprende complessivamente 287 videocamere, di cui 10 sono dotate di tecnologia ‘Ocr’ per la lettura delle targhe. Una rete che solo nel 2023 - dal mese di gennaio ad oggi - è stata ampliata di 96 telecamere e che ne prevede altre 26, in corso di installazione.