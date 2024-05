Sicurezza, tornano gli street tutor: "Con loro più controlli sulla movida"

Tornano gli ’sceriffi’ senza divisa. Riecco gli street tutor, che il Comune impiegherà per il presidio delle zone della movida riminese. Ma il progetto appena approvato dalla giunta, ’Urban watch’, prevede anche telecamere di ultima generazione in 7 nuovi varchi del centro storico. Il progetto punta a intercettare contributi regionali per la sicurezza in città. "L’intervento – spiegano da Palazzo Garampi in una nota – prevede l’installazione di nuove telecamere con tecnologia Ocr (per la lettura delle targhe) in 7 varchi e l’impiego degli street tutor, personale formato e autorizzato per intervenire e prevenire gli eventuali disordini in alcune zone sensibili".

Il bando prevede vari tipi di strategie, dall’illuminazione alla manutenzione degli spazi urbani, fino alla videosorveglianza e agli ‘sceriffi’ addestrati. La polizia locale di Rimini, punta in particolare su due aspetti: gli street tutor, la cui sperimentazione è già stata attuata in altre occasioni, e l’implementazione di nuove telecamere Ocr in 7 nuovi varchi, dove sono già attive altre tipologie di telecamere e tutte le connessioni necessarie alle nuove installazioni". Gli street tutor sono addestrati per queste occasioni: "Professionisti che, interagendo con gli avventori, possano sorvegliare, mitigare, rasserenare e contenere, se non annullare, quei fenomeni di degrado e di disturbo che sono generati da forme incontrollate di aggregazione giovanile. Figure formate e qualificate che hanno il compito di collaborare e cooperare con tutte le forze dell’ordine".

Quanto al potenziamento della videosorveglianza, attraverso la creazione di nuovi varchi Ocr, l’intervento permetterà, sottolinea l’amministrazione, di "aumentare il controllo dei transiti veicolari sul territorio comunale, così come avviane già negli altri varchi in cui questo tipo di telecamera è già operativa. Un monitoraggio che, oltre a fornire uno strumento irrinunciabile alla sicurezza urbana per polizia locale e di Stato e per i carabinieri, rappresenta anche un utilissimo strumento statistico, capace di fornire ai settori di mobilità, turismo e ambiente una fondamentale mole di dati". I contributi per il progetto potranno arrivare al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili. Nel caso di Rimini il finanziamento potrà arrivare a un massimo di circa 64 mila euro. Il progetto infatti costerà complessivamente circa 73mila euro.