Sigep, l’evento più gustoso. Boom di visitatori tra i padiglioni. Patto tra Ieg e l’Arabia Saudita

di Giuseppe CatapanoLa fiera più gustosa è partita. E Rimini strizza l’occhio all’Arabia Saudita. Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha dato il via alla 46esima edizione di Sigep World, la rassegna dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza organizzata da Italian Exhibition Group. "La più grande edizione di sempre" l’istantanea del padrone di casa, il presidente di Ieg Maurizio Ermeti. Il Sigep è la manifestazione internazionale di riferimento nel settore del foodservice, ospitata in 138mila metri quadrati di spazio espositivo (trenta padiglioni, di cui due nuovi) con 1.300 brand espositori e 3mila buyer da tutto il mondo che saranno in fiera fino a mercoledì.

Un elemento distintivo dell’edizione di quest’anno è la presenza dell’Arabia Saudita in qualità di guest country. Il Paese, che ospiterà Expo 2030, sta emergendo come un mercato strategico nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. Per questo la fiera riminese offre alle aziende e ai brand espositori un’opportunità per costruire partnership con attori chiave del mercato saudita. Una delegazione di top buyer del Paese mediorientale (tra cui grandi nomi come Barn’s, catena di coffee shop che annovera oltre 800 punti vendita, Elite Hospitality/Al-Nahla Group, tra le principali aziende dell’hospitality e Al Tazaj, catena di quick service restaurant con più di 120 locali) arricchisce l’evento. E se l’agroalimentare italiano e le eccellenze del cibo made in Italy si fanno spazio in un mercato dalle enormi potenzialità, Ieg ha stretto un vero e proprio patto con l’Arabia Saudita. La presenza in fiera di Bandar Bin Saleh Alhedayuah, direttore generale della sede del ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e dell’Agricoltura nella regione del confine settentrionale dell’Arabia Saudita, ne è la testimonianza tangibile. Ma la collaborazione tra Ieg e il Paese non si ferma qui: la società riminese organizzerà infatti a Riyad, nel mese di febbraio, una rassegna dedicata a fitness e wellness. In Arabia Saudita guardano con grande interesse al settore delle fiere, seguito da un ministero ad hoc. E Ieg è un interlocutore privilegiato.

Tornando al Sigep, Ermeti ne sottolinea proprio la dimensione internazionale sempre più marcata: "Quarantasei edizioni sono un grande orgoglio per noi, siamo partiti nel 1980 con 180 espositori e oggi organizziamo una rassegna che mette Rimini al centro di un network che abbiamo portato nel mondo grazie alle nostre società, Sigep Asia a Singapore e Sigep China a Shenzen. La centralità di Rimini è confermata ulteriormente proprio dal progetto guest country". La delegazione saudita, spiega il presidente di Ieg, "è rimasta molto colpita da ciò che ha visto in fiera. Il Sigep è una straordinaria vetrina per la nostra città". A Rimini è tornato il ministro Francesco Lollobrigida. La sua presenza "è una dichiarazione di grande affetto e consapevolezza del ruolo che hanno questi eventi. E poi è la possibilità di incontrare 1.300 imprenditori che nobilitano le nostre attività di trasformazione permettendoci di essere sempre competitivi". Anche in nuovi mercati e proprio in Arabia Saudita. "Lì – dice Lollobrigida – abbiamo avuto una crescita dell’export del 20% dal 2022 e 2023, passando da 4 a 5 miliardi. Nell’area del Golfo stiamo lavorando in maniera molto attenta perché si tratta di un’area con grandi opportunità per le nostre aziende. Quei Paesi hanno una ricchezza eccezionale e non è un caso che la nave Amerigo Vespucci abbia avuto la possibilità di attraccare prima a Doha, in Qatar, poi ad Abu Dhabi e il 27 sarà Gedda, in Arabia Saudita, a promuovere il sistema Italia". In questo modo, sottolinea il ministro, "noi facciamo vedere quello che sappiamo fare".

Rimini, intanto, è in fermento per il Sigep. "Una fiera – le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad – che unisce l’eccellenza dell’artigianato e della creatività italiana con una eccellenza organizzativa, come è Ieg, dentro una città che è punto di riferimento ogni giorno dell’anno per ospitalità, servizi, opportunità di svago, divertimento, interesse culturale". "Anche quest’anno – aggiunge Roberta Frisoni, assessore regionale al Turismo, al Commercio e allo Sport – Sigep riunisce a Rimini le novità e le eccellenze dell’agroalimentare dell’Emilia-Romagna. Una fiera fondamentale per promuovere e valorizzare il lavoro e i prodotti della nostra ‘rete food’".