Sindacati e Fontanot, c’è l’accordo: "Niente licenziamenti: salvi i posti"

"Ritirati i licenziamenti per 37 lavoratori della Fontanot Spa". Pare chiudersi positivamente la vertenza dei lavoratori contro l’azienda produttrice di scale entrata in liquidazione il 4 dicembre scorso. Il curatore fallimentare, Alessandro Bonfè, a seguito di un "accordo" siglato con il giudice delegato, ha inoltre ottenuto il via per chiedere al ministero l’avvio della cassa integrazione. La decorrenza della cassa, se accolta a livello centrale, partirà dalla data del fallimento. A spiegarlo è il sindacalista Cgil, Renzo Crociati parlando di una "una battaglia sindacale vinta". Va notato che il giudice, precedentemente, non aveva autorizzato il subentro dei rapporti di lavoro nella procedura fallimentare, alimentando di fatto uno stato di agitazione dei lavoratori, sfociato nel presidio sindacale del 31 gennaio scorso. Circa una settimana fa, tuttavia, il Tavolo di lavoro a salvaguardia dell’occupazione, convocato dell’assessore regionale, Vincenzo Colla, ha sortito gli esiti sperati. Al Tavolo regionale hanno partecipato molte delle sigle sindacali attive nell’affaire Fontanot. Presente anche Gianluca Ugolini, sindaco di Coriano (dove ha sede l’azienda), i rappresentanti della Provincia e, appunto, della Regione. L’obiettivo del ritiro dei licenziamenti è stato raggiunto proprio a seguito dell’incontro. L’assessore Colla ha saputo inoltre garantire la permanenza del Tavolo di crisi e l’attivazione di politiche attive per un sostegno di formazione e il conseguente reingresso nel mondo del lavoro. "Dal curatore, e dal tribunale, è emersa alla fine la volontà di comprendere un tema sociale molto importante. Auspichiamo che venga realizzata un’asta pubblica per dare un futuro ai lavoratori a all’impianto", è il commento di Crociati a giochi fatti. Soddisfatta anche Alice Parma, Consigliera provinciale con delega al lavoro. "Un bel risultato, frutto del lavoro di squadra tra istituzioni, sindacati e lavoratori". È intervenuta anche la presidente dell’Assemblea regionale Emma Petitti definendo "favorevole la notizia di chiusura della vertenza. Mi auguro una soluzione della crisi ancora più incisiva". Soddisfatto anche il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini: "Una buona notizia per cui i lavoratori hanno lottato da mesi".

Andrea G. Cammarata