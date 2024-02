Slitta di una settimana la prevendita biglietti per Turandot

Slitta di una settimana l’avvio della prevendita per Turandot di Giacomo Puccini, il titolo che venerdì 5 e domenica 7 aprile aprirà la stagione di opera del Teatro Galli. Per ragioni tecniche legate al sistema di biglietteria, l’apertura della prevendita inizialmente fissata per domani è posticipata al 17 febbraio. Turandot arriva al Galli nell’allestimento immaginato da Giuseppe Frigeni che firma regia, scene, luci e coreografia. Dirige lo spettacolo Marco Guidarini sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, con il coro lirico di Modena e del teatro Municipale di Piacenza. Sarà possibile acquistare i biglietti dalle 10 alle 14 alla biglietteria del Teatro Galli (da martedì 20 febbraio nei consueti orari di biglietteria) e dalle 15 anche online su biglietteria.comune.rimini.it. Il secondo titolo in cartellone è Il turco in Italia, in programma al Teatro Galli il 15 e 17 novembre, opera buffa composta da Rossini nel 1814 per il Teatro alla Scala.