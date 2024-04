Soccorsa a palazzo. Donna ha un malore durante la cerimonia

Non sono mancati momenti di apprensione nel corso della cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti ieri mattina quando dopo poco dal termine del discorso dei nuovi eletti le celebrazioni sono state bruscamente interrotte quando a palazzo Pubblico una donna di 66 anni presente nelle fila della platea ha avuto un malore improvviso, cadendo quindi a terra e sbattendo la testa sul pavimento. L’accaduto ha subito messo in allarme i soccorsi, con i sanitari che hanno stabilizzato la 66enne sul posto e in una ventina di minuti la donna è stata poi trasferita a bordo dell’ambulanza. Dopo ulteriori accertamenti in ospedale per la 66enne non ci sono state ulteriori complicazioni.