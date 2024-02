"Soggiorni di lusso, c’è chi paga 25mila euro in agosto"

Trascorrere un mese al mare in appartamento può arrivare a costare 6mila euro la settimana di affitto. Accade a Riccione dove la zona centrale attorno a viale Ceccarini resta la più cara per le locazioni in tutta la provincia, e non solo. "Trovare appartamenti per un affitto annuale è rarissimo - ammette Francesco Quintavalla di Engel e Volkers -. Fino ad oggi le locazioni estive sono state molto richieste e mi riferisco anche ad alloggi di recente ristrutturazione con vista mare o alle ville nell’entroterra con piscina. In questi casi si è arrivati anche a canoni di 25mila euro mensili in agosto". Difficile trovare chi cerca un periodo di vacanza di trenta giorni, più facile ricevere richieste da chi si ferma alla settimana ed è disposto a pagare cifre considerevoli. "In strutture nuove al mare o in ville si arriva a canoni di 5-6mila euro la settimana".

Tuttavia il mercato delle locazioni estive potrebbe subire un cambiamento a partire dalla prossima estate. "Dobbiamo ancora comprendere la portata delle novità introdotte nel settore delle locazioni brevi - riprende Quintavalla -. Con le nuove norme gli adempimenti burocratici da parte dei proprietari aumenteranno sensibilmente. Non so quanti avranno l’intenzione o riusciranno a seguire le prescrizioni burocratiche e quelle pratiche come la presenza dell’estintore, dei sensori di fumo e così via. E non dimentichiamo la tassazione al 26%". Le novità introdotte con la legge di bilancio del governo potrebbero avere risvolti concreti sul mercato delle locazioni estive.

a.ol.