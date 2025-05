Sorpreso a spacciare 57enne in manette: aveva un etto di droga

È culminato con un arresto, l’altro ieri, un servizio di contrasto allo spaccio condotto dalla polizia locale. Sequestrati, dopo un controllo domiciliare, circa 100 grammi di sostanze stupefacenti, partendo da un’attività di spaccio avvenuta nelle adiacenze di un bar, situato in una zona centrale della città. A seguito di alcune attività investigative è stata individuata e arrestata una persona sospettata di spaccio in un’area centrale della città. Nelle giornate precedenti, alcuni soggetti erano già stati fermati e identificati, nella stessa zona. Dopo successivi controlli, lunedì gli agenti in borghese hanno assistito allo scambio e al consumo di marijuana da parte di alcune persone. L’immediato l’intervento della pattuglia ha portato all’identificazione e alla segnalazione dei tre soggetti, due dei quali trovati alla guida di monopattini. Arrestato invece il pusher di 57 anni.