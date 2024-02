Sorpreso mentre ruba nel camper: arrestato dai poliziotti

Sorpreso a frugare all’interno di un camper: arresto dalla polizia di Stato. L’allarme è scattato ieri, nel cuore della notte, quando al numero unico di emergenza è arrivata una telefonata che segnalava la presenza di un ladro nell’area di sosta di via XXIII Settembre. Sul posto è quindi accorsa una Volante della polizia di Stato. L’autore della telefonata ha condotto gli agenti fino al camper in questione. Qui, i poliziotti hanno notato una figura muoversi all’interno, armata di una torcia. Dopo aver aperto la porta laterale del mezzo, gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre rovistava nei cassetti e hanno constatato danni alla finestra posteriore, forzata per entrare. Oltre alla torcia, l’uomo aveva con sé due cacciaviti e un coltello. Lo straniero è stato immediatamente arrestato dai poliziotti intervenuti e ieri mattina è comparso davanti al giudice di Rimini dove è stato sottoposto al processo per direttissima. Inoltre, viste le cose che aveva addosso, è stato denunciato a piede libero per il possesso di armi o oggetti atti ad offendere.