Spaccate a Rimini, preso il ladro: incastrato dalla tecnica del tombino

Rimini, 4 febbraio 2024 - L'ultimo colpo gli è stato fatale. Nella notte di sabato i carabinieri hanno arrestato il ladro autore di due spaccate a Rivazzurra e Marebello. Nel mirino un minimarket di viale Catania e un altro negozio.

In entrambi i casi il ladro ha usato la stessa tecnica, usando un tombino per sfondare la vetrata e poi fare razzia all'interno. Dopo essere riuscito a portare via il fondocassa in un negozio, ha tentato il furto nell'altro. Ma il secondo colpo gli è stato fatale, perché è stato beccato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri. L'uomo è stato arrestato, e domani sarà processato per direttissima. Potrebbe essere il responsabile di alcune delle numerose spaccate, messo a segno sempre con la tecnica del tombino, compiute a Rimini nelle ultime settimane: sono in corso accertamenti dei carabinieri.