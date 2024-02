Minaccia la sorella e i tre bambini piccoli col coltello da cucina: in carcere

Rimini, 4 febbraio 2024 - Aveva reso la vita della sorella e dei nipoti un inferno. Venerdì è arrivato a minacciare lei e i tre figli della donna (tutti minorenni, il più piccolo ha solo 4 anni, il più grande 12) con un coltello da cucina.

La donna, una 34enne albanese che abita in centro con il marito e i figli, è corsa in strada con i tre bambini per scappare dalla furia del fratello e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Agli agenti la donna ha raccontato di essere da tempo minacciata dal fratello 26enne, che ospita a casa sua da dicembre.

Minacce legate alle continue richieste di soldi fatte da lui, che è stato allontanato dai genitori (che vivono in Albania) proprio per i suoi atteggiamenti violenti. Ai poliziotti il 26enne ha confessato di aver perso la calma dopo che la sorella gli aveva negato le sigarette. Il sostituto procuratore Davide Ercolani, vista la pericolosità dell'uomo, ha chiesto l'arresto, e il 26enne è finito in carcere con l'accusa di minacce e atti persecutori aggravati.