Spacciatore recidivo in manette: consegnava la coca a domicilio

Rimini, 30 maggio 2024 – Consegnava la cocaina ai suoi clienti ai domicilio. Ma i suoi spostamenti venivano ‘monitorati’ da tempo dagli agenti della squadra mobile di Rimini. Che, qualche giorno fa, sono entrati in azione e l’hanno fermato a Marina centro. Lui, un spacciatore albanese di 34 anni, aveva nascosto la droga a bordo del suo suv, in un’intercapedine dello sterzo. Nell’auto i poliziotti hanno trovato 12 grammi di droga, soldi e due telefonini. Dagli accertamenti, è emerso che il pusher era già stato arrestato ed espulso dall’Italia nel marzo 2022, per traffico internazionale di droga. Ieri lo spacciatore è stato nuovamente espulso dall’Italia.