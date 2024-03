Spaccio di droga, blitz nei quartieri

Lotta alla droga e agli spacciatori nelle vie meno battute e nei parchi, con agenti a piedi e unità cinofile che andranno ad aumentare di numero con l’arrivo dell’estate. Cambia la strategia del comando della polizia municipale e i risultati stanno arrivando. Negli ultimi giorni gli agenti della municipale hanno intensificato i presidi nelle zone Alba e San Lorenzo. In entrambi i casi erano giunte segnalazioni da parte dei residenti. A San Lorenzo da tempo ormai si guarda con preoccupazione i gruppi di giovani che si aggirano nella zona attorno alla chiesa e alla piazza del quartiere, alla sera e anche di giorno. Gli agenti della Polizia locale sono arrivati in zona nel pomeriggio del 16 marzo scorso. Si sono presentati in zona con il cane Dark, la nuova unità cinofila. E’ qui che hanno fermato un’auto con due ragazzi a bordo vicino alla chiesa e a piazzale don Giovanni Montali. I due giovani alla guida, trovandosi davanti i vigili, hanno mostrato un’agitazione eccessiva. L’insofferenza per il controllo non faceva che aumentare, fino a quando gli agenti hanno trovato i due in possesso di quattro grammi di hashish. La coppia di giovani è stata segnalata alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Per chi era alla guida dell’auto è scattata la sospensione della patente di guida.

Servizi simili la polizia locale li ha fatti anche in zona Alba, nelle ventiquattrore precedenti. Ma rispetto al passato gli agenti non presidiano le vie principali e i viali commerciali. La lotta alla droga si fa nelle vie meno battute, quelle dove, in questo periodo, passano in pochi, soprattutto in settimane in cui molti hotel non sono ancora aperti. Luoghi ideali per spacciare sopratutto con il buio. Infatti nel presidiare la zona, gli agenti si sono imbattuti in un’ombra che camminava in via Leopardi. Erano passate da poco le 22 e l’uomo, non appena ha capito che i vigili lo avevano notato, ha cercato di cambiare strada. E’ stato raggiunto e fermato. Era un 32enne di origini sudamericane. Con sé aveva un involucro contenente una quantità di hashish che rimaneva entro i limiti del consumo personale. L’hashish è stato sequestrato e l’uomo denunciato al prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti. Nelle prossime settimane continueranno i controlli anche a piedi con le unità cinofile nelle zone più in ombra dei quartieri e nei parchi cittadini. Allo stesso modo proseguiranno le attività in collaborazione e a supporto dell’Arma dei carabinieri. Inoltre in viale Dante , come chiesto dai commercianti nell’ultimo incontro con la giunta, verranno fatti anche servizi a piedi per presidiare l’area.

Andrea Oliva