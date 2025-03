Sparano a un gatto: "Ora è cieco e rischia di morire"

Dalla sera della fogheraccia di San Giuseppe Giulio non era più tornato a casa. Il gatto è stato ritrovato 4 giorni dopo, al canile di Rimini, completamente cieco da entrambi gli occhi. Giulio ha perso la vista a causa di una fucilata che lo ha colpito in pieno muso. Giulio è il gatto maschio di 2 anni di Gilberto Ferrini e della madre Elena. Abitano in via di Mezzo a Villa Verucchio. "Giulio non è un girandolone, forse era uscito perché in amore...", racconta il proprietario. Dal 18 marzo del gatto non c’era più traccia. Non era mai accaduto prima che restasse lontano da casa così a lungo. "Già in passato mi erano spariti dei gatti. Avevo perso le speranze pure con Giulio, quando è apparso un annuncio su Facebook con la sua foto". Il micio era stato ritrovato e portato al canile. "Sabato sono andato a riprenderlo. Ha perso la vista a entrambi gli occhi perché qualcuno gli ha sparato". Il gatto è stato colpito da un fucile Flobert, di quelli che montano cartucce con pallini fini. Ferrini ha portato il gatto al Centro veterinario Valmarecchia. La lastra ha confermato l’incredibile, assurda violenza subita da Giulio. Il gatto è ancora pieno di pallini nel muso (non possono essere asportati), "è in cura con antibiotico e collirio, e bisogna sperare che quei pallini non facciano infezione". Il gatto è impaurito, si muove lentamente e va a sbattere ovunque, dopo quello che gli è capitato. "Ma fa tanta compagnia a mia mamma Elena in braccio (nella foto)", assicura Ferrini. Il gatto è stato rinvenuto a 100 metri da casa. Nella stessa zona, al cugino di Ferrini, era accaduto un episodio simile a un altro gatto: Meo (un maschio di 2 anni) era stato colpito da un pallino, sparato da una pistola o un fucile ad aria compressa. "Sicuramente Giulio non può aver fatto tanta strada, nelle condizioni in cui era. Il cerchio si stringe", conclude il proprietario del gatto. Che ha presentato denuncia per l’accaduto ai carabinieri forestali.

m.c.