Spettacoli, film e la festa di Santa Apollonia: tre mesi di eventi nell’Isola dei Platani

Tre mesi di eventi per l’Isola dei Platani. Che ha presentato il suo cartellone, sullo sfondo l’immagine iconica di Raffaella Carrà, che del salotto buono cittadino fu madrina il 22 giugno del 1985. Per tutto il mese di gennaio prosegue la programmazione del Cinema Astra. Tra le pellicole in calendario "20000 specie di api" (in programma il 23), "Easy Rider", "Foglie al vento", "Il bacio di Klimt". Evento clou sarà la Fiera di Santa Apollonia, patrona della città e dei dentisti, il 9, 10 e 11 febbraio, con bancarelle e giochi nell’Isola, e il luna park nel piazzale del Comune. Nel fine settimana successivo si festeggia San Valentino. All’Astra non mancheranno spettacoli teatrali: Il gran ventriloquini e 456. E classici del cinema, come "Fantasia" di Walt Disney, poi "Alì" e Quarto potere. Nel mese di marzo torna il tradizionale Bellaria Street Market (dall’8 al 10), poi Domenica Expo e la Festa di Primavera. Spettacoli per bambini all’Astra. Eventi a cura di associazione Isola dei Platani, in collaborazione con Verdeblu e Comune.