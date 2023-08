Sport e inclusione La festa fa il pieno

Grande successo a San Giovanni in Marignano sabato scorso per la prima edizione della "Festa dello Sport e dell’inclusione" con centinaia di persone in piazza Silvagni. Un’iniziativa che, alla sua prima edizione, ha riscosso dei numeri incredibili: 530 persone hanno partecipato alla cena di pesce, altri 100 hanno scelto le piade assortite. Sono stati serviti 75 chili di ravioli, 45 di gamberetti, 2.000 spiedini e 30 kg di alici marinate, oltre a 30 kg di mazzancolle. Migliaia le persone presenti poi nella serata danzante a cura di Revolution Live Band. Accademia Marignanese e associazione Davide Pacassoni hanno così festeggiato lo sport e l’inclusione insieme con una scaletta davvero interessante. Presenti le realtà sportive del territorio, presentata la nuova squadra dell’Accademia Marignanese, riproposto poi "Il sogno di Claudia", con sfilata realizzata con gli abiti ideati da Claudia della Chiara e cuciti dalla sarta modellista Paola Nanni, realizzata in collaborazione con Regno di Fuori e Scuolinfesta.

Ma nell’occasione della festa è stato pure ricordato l’ex-sindaco Domenico Bianchi, pure dirigente dell’Accademia Marignanese, scomparso un anno fa il 26 agosto 2022. "Continua l’iter di intitolazione dello stadio comunale di San Giovanni al nostro compianto Domenico Bianchi – conferma il sindaco Daniele Morelli – è nostra ferma intenzione continuare su questo percorso, proposto dalla società Accademia Marignanese, ma ci sono dei tempi da rispettare come previsto dalla Prefettura di Rimini. Il ricordo di Domenico Bianchi è ancora vivissimo in tutti noi e lo legheremo per sempre alla nostra città. Serve solo un po’ di pazienza, perché l’iter burocratico deve fare il suo corso". Una comunità che si è ritrovata in piazza nel rispetto di valori sani e con la condivisione di buon cibo, musica ed amicizia.

