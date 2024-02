Stanze d’hotel, occupazione e prezzi in calo

Tempo di bilanci per Italian Hotel Monitor 2023. I dati del monitoraggio svolto a livello nazionale da Trademark Italia su occupazione delle camere d’albergo e prezzo medio delle stesse (è stata presa in considerazione la formula pernottamento e colazione) vedono Rimini leggermente sotto la media generale per quanto riguarda l’occupazione delle stanze, e in fondo alla graduatoria per i prezzi. Rimini nel 2023, da gennaio a dicembre, ha realizzato un 70,2 per cento di riempimento (media nazionale 72,2 per cento). Considerando per l’elevato numero di camere d’albergo disponibili sul territorio, il dato sembra comunque apprezzabile. Basso invece il prezzo medio per stanza: a Rimini 65,73 euro, a fronte di una media italiana di 137,91 euro. Un punto di forza da un lato (la capacità di spesa degli italiani è da tempo in contrazione), di debolezza dall’altro. Ovvero, rispetto a fatturato e soprattutto utili per le attività ricettive. Che dragano relativamente poco, e di conseguenza non hanno spesso sufficienti liquidità per reinvestire e riqualificare le strutture.