Storie e musica raccontano Rimini Teo Teocoli e Moreno protagonisti

Divertimento e musica lunedì in piazzale Fellini con Teo Teocoli e Moreno il biondo. La rotonda sul mare, evento proposto dalla clinica medica Nuova Ricerca e patrocinato dal comune di Rimini, partirà alle ore 20.30: in programma il tradizionale appuntamento dedicato a fatti e persone che hanno scritto la storia del territorio. Le serate, durante le edizioni precedenti, sono state dedicate a personaggi di rilievo, basti citare Fred Buscaglione, Gianni Fabbri con la sua leggendaria stagione delle discoteche negli anni Ottanta e Secondo Casadei. Quest’anno è proprio la zona mare, teatro 180 anni fa del primo stabilimento balneare, al centro della serata. Sul palco l’orchestra di Moreno il biondo e Teo Teocoli con la band Doctorbeat. "Quando ho compiuto 18 anni ho fatto la mia prima vacanza e sono venuto a Rimini. L’anno dopo sono andato a Ibiza e ho capito che non c’era paragone. Però anche Ibiza non è male… Aspetto riminesi e turisti, ci divertiremo" anticipa Teocoli.

Durante lo show Tutto Teo, l’artista ripercorrerà anche le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera tra cabaret e musica, dando vita ai personaggi che lo hanno reso uno degli artisti nel cuore degli italiani. Verranno poi riproposti i grandi successi che hanno arricchito la colonna sonora delle vacanze al mare di Rimini. Sul palco infatti salirà anche Moreno il biondo con un’orchestra appositamente messa insieme per l’occasione. "Sarà un bel viaggio musicale per proporre al pubblico le canzoni che hanno accompagnato le vacanze di mezzo mondo sulla Riviera di Rimini. Qui, prima che altrove, sono state protagoniste formule che hanno indirizzato il mondo del divertimento. La musica ha addolcito le vacanze e generato grandi passioni" sottolinea il cantante. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, previo ritiro dei biglietti da domani nelle sedi della clinica Nuova Ricerca a Rimini, Santarcangelo e Villa Verucchio. Il biglietto è prenotabile anche telefonicamente rivolgendosi al 349.2364464.

Aldo Di Tommaso