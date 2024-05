Storioni e anguille tornano a ‘casa’

Anguille e storioni tornano nel Delta del Po. Il Centro di ricerca universitario di Cesenatico (Corso di laurea in acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche) dell’Università di Bologna, insieme allo staff di biologi e acquaristi dei parchi Costa Edutainment romagnoli (Acquario di Cattolica e Oltremare), ha rilasciato circa una ventina di anguille e una decina di storioni sub adulti, nell’area Volta Scirocco. Si tratta di specie migratrici di fondamentale importanza per l’ecosistema fluviale e marino e per la nostra tradizione socio-culturale.