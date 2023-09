Strade chiuse e possibili disagi per il passaggio della Nove Colli

Torna la 52esima edizione della Gran Fondo Nove Colli e i ciclisti passeranno sulle strade di Talamello e Novafeltria, per raggiungere Maiolo e ritornare verso Secchiano di Novafeltria. Domenica l’alta Valmarecchia sarà interessata da modifiche e chiusure di strade, visto il transito della gara ciclistica. La gara su due ruote entrerà da Perticara per attraversare prima il centro di Talamello, poi quello di Novafeltria per raggiungere il centro storico di Maiolo e transitare nuovamente a Secchiano. La statale Marecchiese e altre strade del circondario rimarranno chiuse totalmente al traffico, tra le 9 e le 11. "La mappa intera delle chiusure e riaperture con orari definitivi arriverà nei prossimi giorni", dicono gli amministratori dei tre comuni. Il calendario è in divenire ma la preoccupazione cresce tra i cittadini di Perticara, dove proprio domenica è in programma la Sagra della polenta: "Ci sarà un grande disagio per i turisti e escursionisti che vorranno arrivare nel nostro paese. E ci sarà anche la festa a Pennabilli. Speriamo che siano chiusure e riaperture veloci. Organizzare queste manifestazioni sportive sempre senza tenere conto di ciò che accade nei territori è assurdo. Gli amministratori dovrebbero tutelare tutto ciò che accade in vallata".