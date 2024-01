Strade pericolose, allarme a Coriano

Strade pericolose a Coriano. Coriano Futura punta il dito su via Colombarina. "Domenica scorsa si è verificato l’ennesimo incidente in corrispondenza di una curva pericolosa. Il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada". Tanta paura, anche se le condizioni degli occupanti dell’auto non semtrano gravi. "La causa principale riteniamo vada imputata all’alta velocità. Tuttavia crediamo che si possano adottare una serie di misure per migliorare le condizioni di sicurezza di questo tratto della strada". Una richiesta che viene girata all’amministrazione comunale. "Sollecitiamo il Comune a intervenire attraverso una riorganizzazione della viabilità, magari attraverso l’installazione di dissuasori o altri strumenti che possano salvaguardare gli automobilisti".