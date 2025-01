Studenti a lezione in biblioteca

In biblioteca per imparare a lavorare. Dal 3 marzo al 5 maggio otto classi terze del liceo Volta Fellini apprenderanno le prime nozioni guidati dal personale della biblioteca, in un ambiente lavorativo reale e fuori dalle mura dell’istituto. I corsi offriranno agli studenti l’opportunità di scoprire da vicino la professione del bibliotecario. Le attività si svolgeranno nell’arco di otto giornate, una volta a settimana, in orario scolastico dalle 9,30 alle 12,30. Ogni classe parteciperà a tre ore di formazione, per un totale di otto classi coinvolte. Durante il percorso di apprendimento gli studenti avranno modo di approfondire vari aspetti legati al lavoro in biblioteca. Conosceranno le modalità di ricerca topografica così da capire come sono organizzati i libri sugli scaffali attraverso la catalogazione, e le modalità di ricerca bibliotecaria.