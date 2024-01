"Superbonus, italiani traditi dal governo"

"La decione del governo di non prorogare il Superbonus 110% è un tradimento nei confronti degli italiani". Lo sostiene il senatore pentastellato, Marco Croatti, che aggiunge: "Con questa scelta, il governo abbandona al loro destino le famiglie e le imprese che hanno deciso di riqualificare i propri immobili. La decisione di riconoscere un contributo solo a chi ha un Isee inferiore a 15 mila euro è una presa in giro, un contentino. Cosa accade a quei condomini dove una parte dei condomini ha un reddito superiore a questa soglia? Solo la metà degli appartamenti saranno ultimati? E le parti

in comune? Questa misura non è altro che il risultato di una politica fatta di cinismo e improvvisazione. I politici che hanno generato le norme sul Superbonus hanno dimostrato di non avere la minima idea di cosa significano la pianificazione e la programmazione. Il governo ha perso come al solito l’occasione di dare un segnale di concretezza e di attenzione alla nostra regione e agli italiani. Questa scelta è un disastro per i nostri concittadini e l’Italia che dimostra la totale mancanza di

rispetto per le imprese e le famiglie che hanno creduto nel Superbonus". Conclude il senatoire: "La proroga a giugno era l’unica soluzione per consentire a tutti i cantieri di completare i lavori in sicurezza senza incorrere in fallimenti e contenziosi. Ci troviamo così ad affrontare un’altra pagina di fallimento

della politica. Il governo ha dimostrato ancora una volta di essere incapace di prendere decisioni serie e lungimiranti".