Superr non si ferma riaperte le iscrizioni

Un contest Superr, anche nei tempi. L’iniziativa del Comune di Riccione rivolta ai giovani tra i 16 e i 21 anni chiede alle nuove generazioni che visione hanno dei luoghi dismessi della città, e quali idee di potrebbero sviluppare per rigenerarli e trasformarli. Viste le tante richieste giunte anche da ragazzi e ragazze che avevano problemi a iscriversi per l’impegno che li vedeva coinvolti negli esami di maturità, Superr non ha ancora chiuso le iscrizioni. Il termine è stato prorogato al 16 di luglio. La partecipazione è singola o di gruppo. Se la proposta sarà selezionata dalla giuria tra le migliori tre, si potrà ricevere un premio in denaro di 600 per il primo classificato, e a seguire 400 e 200.