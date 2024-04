Superstrada e asfalti. Ecco il bando

L’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici ha indetto la prima gara d’appalto con il sistema dell’asta pubblica, per la manutenzione straordinaria asfalti in Superstrada e consolari della Repubblica di San Marino per quest’anno. La prima alla quale ne seguiranno altre due. "Il valore complessivo dell’appalto – spiegano dall’Aaslp – è di 415.000 euro". Le imprese che intendono partecipare, a pena di esclusione dalla gara, devono essere iscritte al registro Unico per le opere. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro le 12 di mercoledì 24 aprile. Gli allegati del bando indicano come effettuare i lavori e tutte le indicazioni necessarie per partecipare. Bando ed allegati si possino trovare al link: https://www.aaslp.sm/appalti. E’ possibile richiedere informazioni ai numeri 0549-883567/3529/3545, oppure richiedere chiarimenti in forma scritta al seguente indirizzo e-mail: segreteria@aaslp.sm.