Tajani a Rimini. Il vicepremier farà tappa anche al gruppo Scm

Faccia a faccia con il ministro agli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che sarà in Romagna venerdì per un intenso tour nei panni di segretario nazionale di Forza Italia. Un tour che vedrà Tajani confrontarsi con imprese e associazioni di categoria e volontariato. Il primo appuntamento è previsto a Rimini. Il vicepremier e ministro degli Esteri arriverà alle 10 per una visita al gruppo Scm, la storica industria riminese specializzata nelle tecnologie per la lavorazione di legno e altri materiali. Sul tavolo Tajani metterà l’impegno del governo per l’export. A mezzogiorno sarà a Forlì, dove visiterà anche i cantieri Ferretti e parteciperà all’incontro su La politica come crocevia fra le relazioni, poi la tappa a Faenza.