Talenti incompresi: si impara dai fallimenti

Design yourself: laboratori per i giovani che vogliono sviluppare la consapevolezza dei propri talenti a partire dagli errori. Talenti (in)compresi fatevi avanti. Dal 13 ottobre al 4 novembre nella sede del Laboratorio Aperto Tiberio si alternano 10 pomeriggi per sviluppare vari laboratori: dalla scuola di fallimento, agli stereotipi legati al mondo del lavoro, al video editing.