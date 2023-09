Tamponamento in autostrada Feriti soccorsi con l’elimedica

Corsia sud dell’A14 chiusa all’altezza del casello di Rimini nord per un tamponamento tra due mezzi pesanti, all’alba di ieri. Il sinistro alle 6,30 quando un Daily Iveco con due persone a bordo ha tamponato un mezzo pesante. Per liberare i due sul furgone, incastrati tra le lamiere, è stato necessario l’intervento dei pompieri. Sono stati affidati alle cure del personale del 118 intervenuto con ambulanza ed elimedica. Per permettere i soccorsi traffico bloccato in direzione sud.