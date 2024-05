Telecamere, colonnine e fioriere. Dopo l’estate il centro sarà blindato

Il centro blindato piace. "Si va nella direzione auspicata – premette il presidente del consorzio Ceccarini, Maurizio Metto –. Bene i varchi controllati o sbarrati, e bene le telecamere che attendiamo in funzione già in estate, prima dell’inizio dei lavori veri e propri agli accessi all’area centrale". Il progetto è stato presentato ieri nel primo pomeriggio al palazzo del Turismo dalla sindaca Daniela Angelini. "Il giorno in cui si è consumata l’ultima spaccata qui a Riccione, lo scorso 25 marzo – ricorda la prima cittadina –, avevamo annunciato che in breve tempo avremmo sviluppato il piano operativo a cui stavamo lavorando, considerando che contro quel tipo di fenomeno le telecamere di videosorveglianza non erano sufficienti. Ora il progetto è pronto e possiamo finalmente aumentare il livello di sicurezza del nostro centro".

L’inizio dei lavori è atteso dopo l’estate, spiegano dal municipio. Nei prossimi giorni l’amministrazione acquisterà il materiale necessario. "Si tratta di un sistema complesso – ha spiegato ancora la prima cittadina –. Oltre ai lavori per l’impianto dei Pilomat, dovremo coinvolgere tutti i residenti, i proprietari delle seconde case e gli operatori per illustrare loro le modalità di accesso". Come annunciato, i varchi controllati da Pilomat, le colonnine che si alzano e si abbassano a seconda delle ore della giornata e delle autorizzazioni mostrate dai veicoli, saranno due: viale Gramsci e viale Virgilio. Oltre alle colonnine ci sarà un nuovo sistema di videosorveglianza. Rispetto al primo progetto presentato in prefettura, all’interno del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, il numero dei varchi accessibili è raddoppiato aggiungendo viale Gramsci. Soluzione studiata per garantire il passaggio dei mezzi dei vigili del fuoco. I Pilomat resteranno abbassati dalle 8 alle 11 del mattino per consentire le operazioni di carico e scarico. Verranno chiusi tutti gli altri accessi all’isola pedonale posizionando grandi fioriere ancorate al suolo e capaci di sopportare qualunque tipo di urto, assicurano dal municipio. Tra una fioriera e l’altra sarà lasciato uno spazio massimo di 1,20 metri per il passaggio dei pedoni. I varchi chiusi in maniera permanente saranno i seguenti: piazzale Ceccarini (tra palazzo del Turismo e palazzo dei Congressi); viale Dante angolo viale Ariosto; viale Dante angolo viale Dei Giardini; viale Nievo angolo viale Latini; viale Corridoni (lato piazza XXV Aprile); viale Catullo ancora viale Ceccarini; viale Latini (in prossimità del condominio Il Faro); viale Milano angolo viale Ceccarini.

Andrea Oliva