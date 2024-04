Telecamere e più lampioni al parco Briolini

Parco Briolini: si cambia. Partono in maggio i lavori di riqualificzione dell’area verde di San Giuliano mare. La giunta ha approvato un accordo di programma con investimenti di 120mila euro (96mila dei quali stanziati dalla Regione) per "trasformare il parco Briolini in un luogo sicuro e accogliente". Come? "Installazione di un sistema di videosorveglianza, con un adeguato numero di telecamere, potenziamento della illuminazione pubblica attuale, così da migliorare la visibilità della zona". Questi interventi mirano non solo ad "aumentare il livello di controllo la percezione di sicurezza, ma a incoraggiare anche l’utilizzo del parco da parte dei cittadini e residenti, con l’obiettivo di restituire loro l’area nel suo ruolo di spazio pubblico vitale e sicuro". Prevista anche un’area fitness a cielo aperto, simile a quelle del Parco del mare.